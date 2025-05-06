Однако "Бронзовый бомбардировщик" уже начал думать о следующих соперниках. Уайлдер рассказал, что ведет переговоры с бывшим чемпионом UFC, сообщает 24 канал со ссылкой на Bloody Elbow.

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С кем будет драться Уайлдер

Деонтей Уайлдер заявил, что связывался с Фрэнсисом Нганну о проведении поединка. Звездный боксер хочет драться с камерунским бойцом.

Сейчас главная задача – определиться со структурой ивента. Мы обменялись мнениями. Лично я за то, чтобы провести один бой в боксе и один бой в ММА. Я готов драться по его правилам после того, как он примет бой по моим. Считаю, что в этом деле надо вести себя честно,

– сказал Уайлдер.

Напомним, что Деонтей Уайлдер будет драться с Тирреллом Херндоном 27 июня 2025 года. В последних пяти поединках "Бронзовый бомбардировщик" потерпел четыре поражения.

Ранее Фрэнсис Нганну устроил смертельную аварию. Камерунский боец сбил 17-летнего подростка.