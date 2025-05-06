Проте "Бронзовий бомбардувальник" вже почав думати про наступних суперників. Вайлдер розповів, що веде перемовини з колишнім чемпіоном UFC, повідомляє 24 канал із посиланням на Bloody Elbow.

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З ким битиметься Вайлдер

Деонтей Вайлдер заявив, що зв'язувався з Френсісом Нганну щодо проведення поєдинку. Зірковий боксер хоче битись з камерунським бійцем.

Нині головне завдання – визначитися зі структурою івенту. Ми обмінялися думками. Особисто я за те, щоб провести один бій у боксі та один бій у ММА. Я готовий битися за його правилами після того, як він прийме бій за моїми. Вважаю, що в цій справі треба поводитися чесно,

– сказав Вайлдер.

Нагадаємо, що Деонтей Вайлдер битиметься з Тірреллом Герндоном 27 червня 2025 року. В останніх п'ятьох поєдинках "Бронзовий бомбардувальник" зазнав чотирьох поразок.

Раніше Френсіс Нганну влаштував смертельну ДТП. Камерунський боєць збив 17-річного підлітка.