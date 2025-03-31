"Бронзовый бомбардировщик" поделился ожиданиями от следующего поединка. Соперником американца станет Тайрелл Энтони Херндон, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News.

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Трогательная история Уайлдера

Деонтей Уайлдер высказался относительно возвращения в ринг. Звездный боксер рассказал чувствительную историю однако, что происходило с ним в последнее время.

Лучшее еще впереди. У меня было много внешних отвлекающих факторов, которых я должен был избавиться. Я заботился о многих людях, и это дошло до того, что я не мог это делать,

– сказал Уайлдер.

Американец отметил, что последние пять лет его жизни – это был эффект домино. Уайлдер отметил, что пережил немало предательств от самых близких для него людей.

Напомним, что последний раз Деонтей Уайлдер дрался против Чжана Чжилея в июне прошлого года. Американский боксер проиграл китайскому гиганту нокаутом в пятом раунде поединка.