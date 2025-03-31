"Бронзовий бомбардувальник" поділився очікуваннями від наступного поєдинку. Суперником американця стане Тайрелл Ентоні Херндон, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News.

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Зворушлива історія Вайлдера

Деонтей Вайлдер висловився стосовно повернення у ринг. Зірковий боксер розповів чутливу історію проте, що відбувалось з ним в останній час.

Найкраще ще попереду. У мене було багато зовнішніх відволікаючих факторів, яких я мав позбутися. Я піклувався про багатьох людей, і це дійшло до того, що я не міг це робити,

– сказав Вайлдер.

Американець наголосив, що останні п'ять років його життя – це був ефект доміно. Вайлдер зазначив, що пережив чимало зрад від найближчих для нього людей.

Нагадаємо, що востаннє Деонтей Вайлдер бився проти Чжана Чжілея у червні минулого року. Американський боксер програв китайському гіганту нокаутом у п'ятому раунді поєдинку.