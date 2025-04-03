"Бронзовый бомбардировщик" рассказал, сколько боев хочет провести в 2025 году
- Деонтей Уайлдер планирует провести три боя в 2025 году, один из которых состоится за пределами США.
- Уайлдер не исключает встречу с Энтони Джошуа, но она вероятно состоится после 2025 года.
- Последний раз Уайлдер побеждал в 2022 году, имея общий рекорд 43 победы и 4 поражения.
Американский боксер Деонтей Уайлдер прокомментировал свое возвращение в ринг после годичного перерыва. "Бронзовый бомбардировщик" рассказал о подготовке к следующим поединкам.
Деонтей Уайлдер в последний раз выходил в профи-ринг еще 1 июня 2024-го года, когда проиграл китайскому супертяжеловесу Чжану Чжилею. Возвращение "Бронзового бомбардировщика" должно было состояться в конце апреля текущего года, но поединок против Кертиса Гарпера был отменен.
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Планы Уайлдера на 2025-й год
Звездному боксеру подыскали другого соперника, но возвращение в ринг пришлось отложить до июня. 27-го числа того месяца Уайлдер подерется против земляка Тайрелла Энтони Херндона.
Интересно, что этот поединок будет не единственным для Деонтея в этом году. Уайлдер рассказал, сколько поединков у него запланированы на текущий год, пишет 24 Канал со ссылкой на 78SPORTSTV.
В планах Уайлдера проведение трех боев в 2025-м году, один из которых будет "большим" за пределами США. Правда, это не будет встреча с Энтони Джошуа.
Деонтей не исключает факта боя против Эй Джея, но не в 2025-м году. Возможно, боксеры сойдутся в ринге в следующем году.
- Отметим, что последний раз Уайлдер побеждал осенью 2022-го года, когда нокаутировал в первом раунде финна Роберта Хелениуса. После чего потерпел поражения от Джозефа Паркера и Чжана Чжилея.
- Сейчас за спиной Деонтея 48 боев в профессионалах, в которых он оформил 43 победы (42 – нокаутом) и потерпел 4-х поражений. Первая битва в трилогии против Тайсона Фьюри закончилась ничьей.