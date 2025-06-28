Звездный боксер позарился на бой против Усика: на его счету более 40 нокаутов

Еще один бывший чемпион мира пополнил список боксеров, которые хотят выйти в один ринг против Александра Усика. На этот раз сюда вписана фамилия "Бронзового бомбардировщика".

Речь идет о Деонтее Уайлдере. 39-летний американский боксер выразил свое желание провести бой против Александра Усика, передает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Кто хочет подраться с Усиком

"Бронзовый бомбардировщик" хотел бы выйти в один ринг против украинского чемпиона, если тот не уйдет на пенсию в ближайшее время. Уайлдер отметил, что их очная битва была бы грандиозной.

Если Усик не закончит карьеру, я готов с ним выйти на ринг. Это будет потрясающее противостояние. Это точно произойдет не в этом году, мы заняты оба. Александр неоднократно говорил, что хотел бы встретиться со мной на ринге. Он много достиг в своей карьере, и я рад за него. Усик пришел в бокс и реализовал свои возможности,

– заявил Уайлдер.

Отметим, что в ночь с 27-го на 28-е июня 2025 года Уайлдер провел бой против Тиррелла Херндона в Канзасе. Встреча закончилась нокаутом Деонтея в седьмом раунде. Перед этой остановкой боя от рефери Герндон трижды побывал в нокдауне.

Уайлдер одержал свою первую победу за последние три года. Последний раз Деонтей побеждал еще в 2022-м, когда одолел финна Роберта Хелениуса. "Бронзовый бомбардировщик" оформил свою 44-ю победу на профи-ринге в 49-ти проведенных поединках (при 4-х поражениях).

Зато Усик готовится к реваншу против Даниэля Дюбуа, который запланирован на 19 июля этого года. Первая встреча между боксерами, которая состоялась в августе 2023-го, закончилась техническим нокаутом в 9-м раунде от украинца.