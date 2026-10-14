По его мнению, они пытались полностью изменить фирменный стиль "Эй-Джея" вместо того, чтобы развивать его. Этими мыслями боксер поделился в интервью ютуб-каналу Sun Boxing.

Чисора раскритиковал работу Джошуа с украинскими тренерами

Боксер также обсудил возможное противостояние Джошуа с кикбоксером Рико Верховеном.

Если бы "Эй-Джея" тренировали те украинские ребята, он бы проиграл тот бой. Проблема "Эй-Джея" в последних нескольких поединках заключалась именно в сотрудничестве с ними, потому что они пытались его изменить. Ему дали "команду Б", пытаясь выдать ее за "команду А". А "команду А" уволили,

– заявил Чисора.

Контекст сотрудничества Джошуа с украинским штабом

Напомним, что к предыдущим боям против Джейка Пола и Кристиана Пренги британец готовился под руководством украинского тренера Егора Голуба и представителей команды Усика. Под руководством украинского штаба британский экс-чемпион провел два поединка.

В декабре 2025 года Джошуа нокаутировал американского блогера. Впоследствии одержал победу над албанцем.

Однако в сентябре, во время подготовки к масштабному поединку против Тайсона Фьюри, Джошуа принял решение покинуть лагерь украинца и вернуться к своему бывшему британскому тренеру Бену Дэвисону.

Позже Джошуа официально подтвердил, что именно Дэвисон будет непосредственно готовить его к поединку с Фьюри, который запланирован на 11 декабря. В то же время "Эй-Джей" отметил, что Бен будет координировать работу "в сотрудничестве" с представителями команды Усика, хотя полноценное пребывание в лагере украинского чемпиона боксер прекратил.