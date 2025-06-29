Чисора спрогнозировал победителя реванша Усик – Дюбуа, найдя для себя выгоду

Уже 19 июля Александр Усик проведет реванш с Даниэлем Дюбуа в Лондоне. Британский супертяжеловес Дерек Чисора сделал свой прогноз на этот поединок на "Уэмбли".

На кону реванша будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Поэтому Дерек Чисора рассказал, кто, по его мнению, торжествует в предстоящем бою, пишет 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

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Чисора о реванше Усик – Дюбуа

Британский супертяж поддержал Усика, а не своего земляка. Чисора нашел выгоду в таком реванше боксеров и даже назвал своего желаемого соперника в титулованном бою.

Послушайте, я буду рад, если Усик победит в этом бою. Кто бы ни победил, он будет обязан отказаться от титула IBF и WBO и мы устроим мясорубку за эти пояса с Паркером. У меня именно такой план, но кто знает, что придумают промоутеры,

– сказал Чисора.

Ранее стало известно, что WBO одобрит возможную трилогию между Чисорой и Паркером.

Напомним, что Чисора и Паркер провели два очных боя в 2021-м году. Оба поединка завершились победами новозеландского боксера. Сначала в Манчестере Джозеф выиграл вакантный титул WBO Inter-Continental в тяжелом весе, а уже в реванше Паркер защитил этот пояс.

Для Чисоры следующий бой станет юбилейным 50-м в профессионалах и, вероятно, прощальным в боксе. За спиной 41-летнего Дерека 49 боев: 36 побед (23 – нокаутом), 13 поражений. Зато Джозеф Паркер провел на профи-ринге 39 поединков – 36 побед (24 – нокаутом) при 3-х поражениях.