Чисора спрогнозировал победителя реванша Усик – Дюбуа, найдя для себя выгоду
- Дерек Чисора прогнозирует победу Александра Усика в реванше с Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля в Лондоне.
- Чисора надеется, что победитель боя откажется от титулов IBF и WBO, что откроет ему возможность провести бой за эти пояса с Джозефом Паркером.
- WBO одобрит возможную трилогию между Чисорой и Паркером, которые уже дважды встречались в 2021 году, и оба раза победу одержал Паркер.
- Следующий бой Чисоры станет его 50-м в карьере, с 36 победами (23 нокаутом) и 13 поражениями.
Уже 19 июля Александр Усик проведет реванш с Даниэлем Дюбуа в Лондоне. Британский супертяжеловес Дерек Чисора сделал свой прогноз на этот поединок на "Уэмбли".
На кону реванша будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Поэтому Дерек Чисора рассказал, кто, по его мнению, торжествует в предстоящем бою, пишет 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.
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Чисора о реванше Усик – Дюбуа
Британский супертяж поддержал Усика, а не своего земляка. Чисора нашел выгоду в таком реванше боксеров и даже назвал своего желаемого соперника в титулованном бою.
Послушайте, я буду рад, если Усик победит в этом бою. Кто бы ни победил, он будет обязан отказаться от титула IBF и WBO и мы устроим мясорубку за эти пояса с Паркером. У меня именно такой план, но кто знает, что придумают промоутеры,
– сказал Чисора.
Ранее стало известно, что WBO одобрит возможную трилогию между Чисорой и Паркером.
Напомним, что Чисора и Паркер провели два очных боя в 2021-м году. Оба поединка завершились победами новозеландского боксера. Сначала в Манчестере Джозеф выиграл вакантный титул WBO Inter-Continental в тяжелом весе, а уже в реванше Паркер защитил этот пояс.
Для Чисоры следующий бой станет юбилейным 50-м в профессионалах и, вероятно, прощальным в боксе. За спиной 41-летнего Дерека 49 боев: 36 побед (23 – нокаутом), 13 поражений. Зато Джозеф Паркер провел на профи-ринге 39 поединков – 36 побед (24 – нокаутом) при 3-х поражениях.