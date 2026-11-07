"Усик должен пойти воевать": сторонник России выступил с абсурдным заявлением об украинце

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В то же время британец назвал Усика одним из лучших боксеров в истории. Об этом он заявил в интервью talkSPORT Boxing, комментируя намерение украинского спортсмена вернуться в весовую категорию "крузервейт" ради поединка с Дэвидом Бенавидесом.

Чисора призвал Усика ехать воевать в Украину

42-летний британец не поддержал решение Усика продолжить карьеру и позволил себе ряд резких высказываний в адрес украинца.

Знаешь, что нужно сделать Александру Усику? Зашнуровать ботинки и идти воевать. Он уже все остальное сделал. Пусть заткнет рот и идет воевать. Он только и делает, что говорит. Он хочет драться, чтобы ему не пришлось быть на передовой. Просто заткнись и иди на войну. Я не хочу видеть, как он дерется в тяжелом весе. Нас уже достаточно– заявил Чисора.

Чисора поставил Усика на один уровень с Али

Несмотря на критику, британский боксер высоко оценил спортивные достижения украинца. На вопрос, сможет ли Усик сравниться с легендарным Мухаммедом Али в случае очередного триумфа, Чисора ответил, что украинец уже достиг такого уровня.

Нет, Усик уже на уровне Али. На мой взгляд, он – GOAT. Он невероятен. Он победил сильнейших, топовых бойцов в тяжелом весе. Он победил топовых бойцов в супертяжелом весе, а теперь возвращается в тяжелый. Он – лучший. Здесь и добавить нечего– сказал британец.

В то же время Чисора усомнился в успехе украинца в предстоящем поединке в крузервейте. Причиной своих сомнений он назвал изменения в тренерском штабе Усика.

Не думаю, что он выиграет этот бой. Он расстался со своим бывшим тренером, а теперь его тренируют друзья. Именно из-за этого его последний бой был таким неудачным– добавил Чисора.

Что известно о планах Усика

Усик ранее подтвердил намерение вы вернуться в первую тяжелую весовую категорию. Последний раз украинец выступал в этой категории в 2018 году, когда стал абсолютным чемпионом мира, собрав все четыре главных пояса.

Одним из потенциальных соперников Усика называют Бенавидеса. Украинец стремится вновь побороться за звание абсолютного чемпиона мира и вписать новую страницу в историю бокса.

Напомним, Усик и Чисора встречались на ринге в октябре 2020 года. Тогда украинский боксер победил британца единогласным решением судей по итогам 12 раундов.

Скандалы Чисоры из-за визитов в Россию

Отметим, что Чисора в последние годы неоднократно оказывался в центре скандалов из-за своих визитов в Россию и высказываний о стране-агрессоре.

В частности, в июле после боксерского мероприятия в Москве британец заявил, что "россияне живут лучше, чем кто-либо другой в Европе". Также он положительно отозвался о развитии российской столицы, несмотря на международные санкции.