"Усик має піти воювати": прихильник Росії видав абсурдну заяву про українця

Adv

Водночас британець назвав Усика одним із найкращих боксерів в історії. Про це він заявив в інтерв'ю talkSPORT Boxing, коментуючи намір українського спортсмена повернутися до крузервейту заради поєдинку з Девідом Бенавідесом.

Чісора закликав Усика йти воювати в Україну

42-річний британець не підтримав рішення Усика продовжувати кар'єру та дозволив собі низку різких висловлювань на адресу українця.

Знаєш, що треба зробити Олександру Усику? Зашнурувати черевики й іти воювати. Він уже все інше зробив. Нехай стулить пельку й іде воювати. Він тільки говорить. Він хоче битися, щоб йому не довелося бути на передовій. Просто замовкни й іди на війну. Я не хочу бачити, як він б'ється у важкій вазі. З нас уже досить– заявив Чісора.

Чісора поставив Усика на один рівень із Алі

Попри критику, британський боксер високо оцінив спортивні досягнення українця. На запитання, чи зможе Усик зрівнятися з легендарним Мухаммедом Алі в разі чергового тріумфу, Чісора відповів, що українець уже досяг такого рівня.

Ні, Усик уже на рівні Алі. Як на мене, він – GOAT. Він неймовірний. Він переміг найсильніших, топових бійців у важкій вазі. Він переміг топових бійців у надважкій вазі, а тепер повертається у важку. Він – найкращий. Тут і додати нічого– сказав британець.

Водночас Чісора засумнівався в успіху українця в майбутньому поєдинку в крузервейті. Причиною своїх сумнівів він назвав зміни в тренерському штабі Усика.

Не думаю, що він виграє цей бій. Він розпрощався зі своїм колишнім тренером, а тепер його тренують друзі. Саме через це його останній бій був таким невдалим– додав Чісора.

Що відомо про плани Усика

Усик раніше підтвердив намір повернутися до першої важкої ваги. Востаннє українець виступав у цій категорії у 2018 році, коли став абсолютним чемпіоном світу, зібравши всі чотири головні пояси.

Одним із потенційних суперників Усика називають Бенавідеса. Українець прагне знову поборотися за звання абсолютного чемпіона світу та вписати нову сторінку в історію боксу.

Нагадаємо, Усик і Чісора зустрічалися в рингу в жовтні 2020 року. Тоді український боксер переміг британця одноголосним рішенням суддів за підсумками 12 раундів.

Скандали Чісори через візити до Росії

Зазначимо, що Чісора в останні роки неодноразово опинявся в центрі скандалів через свої візити до Росії та висловлювання про країну-агресорку.

Зокрема, у липні після боксерського заходу в Москві британець заявив, що "росіяни живуть краще, ніж будь-хто інший у Європі". Також він позитивно відгукнувся про розвиток російської столиці попри міжнародні санкції.