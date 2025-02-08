Накануне боя ветеран хевивейта поделился мыслями относительно своих соперников. Спортсмен назвал имя единственного достойного оппонента с которым он дрался, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing Scene.

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Интересный выбор Чисоры

Дерек Чисора провел немалое количество поединков в профессиональном ринге. Среди соперников британца были такие известные и сильные боксеры, как Дэвид Хэй, Виталий Кличко, Александр Усик и Тайсон Фьюри.

Однако ветеран супертяжелого веса выбрал другого достойного оппонента из своего списка экс-соперников. Ответ британского боксера может удивить, ведь он выбрал более скромного спортсмена по сравнению с другими коллегами по цеху.

Единственный боец в карьере, который действительно стоял со мной лицом к лицу был Диллиан Уайт. Сомневаюсь, что Отто способен драться так же. Он будет бежать. Вот почему мы выбрали меньший ринг. Теперь он не сбежит,

– сказал Чисора.

Интересно, что за свою карьеру Чисора трижды встречался с Тайсоном Фьюри, однако не выиграл ни одного. Дерек также проиграл Александру Усику и Виталию Кличко единогласным решением судей.

Напомним, что Дерек Чисора сразится с Отто Валлиным 8 февраля. Британский боксер встретится с представителем Швеции в Манчестере, Англия.