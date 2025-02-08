Напередодні бою ветеран хевівейту поділився думками щодо своїх суперників. Спортсмен назвав ім'я єдиного гідного опонента з яким він бився, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing Scene.

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Цікавий вибір Чісори

Дерек Чісора провів чималу кількість поєдинків у професійному ринзі. Серед суперників британця були такі відомі та сильні боксери, як Девід Хей, Віталій Кличко, Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі.

Однак ветеран надважкої ваги обрав іншого гідного опонента зі свого списку екссуперників. Відповідь британського боксера може здивувати, адже він обрав більш скромного спортсмена порівняно з іншими колегами по цеху.

Єдиний боєць у кар'єрі, який дійсно стояв зі мною віч-на-віч був Ділліан Вайт. Сумніваюся, що Отто здатний битися так само. Він буде бігти. Ось чому ми вибрали менший ринг. Тепер він не втече,

– сказав Чісора.

Цікаво, що за свою кар'єру Чісора тричі зустрічався з Тайсоном Ф'юрі, однак не виграв жодного. Дерек також програв Олександру Усику та Віталію Кличку одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, що Дерек Чісора битиметься з Отто Валліним 8 лютого. Британський боксер зустрінеться з представником Швеції у Манчестері, Англія.