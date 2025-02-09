41-летний Дерек Чисора не сдержал слез по прибытии на британскую арену. Бой против Отто Валлина для ветерана бокса стал последним для него в родной Великобритании, сообщает 24 Канал.

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Сентиментальный Чисора

Дерек пытался закрыть рукой свои заплаканные глаза и отойти дальше от камер.

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"Последний танец" Чисоры в Великобритании стал очень эффектным и точно понравился болельщикам. Дерек доминировал на протяжении всего боя и в 9-м раунде отправил Валлина в нокдаун. Из которого швед вышел и продолжил бой, который длился все 12 раундов. Судьи единогласным решением отдали победу Чисоре – 114-112, 116-110, 117-109.

Следующий бой Дерека станет для него юбилейным – 50-м в профессионалах.