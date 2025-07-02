Украинец Деревянченко нокаутировал соперника после почти годового перерыва в боксе: эффектное видео

В ночь на 2 июля на арене "Texas Troubadour Theatre" в городе Нэшвилл (штат Тенесси) состоялся вечер бокса. Свой бой в рамках боксерского события провел украинец Сергей Деревянченко.

Соперником украинского боксера был Джереми Рамос из США. Для Сергея Деревянченко этот поединок стал первым после почти годичного перерыва, пишет 24 Канал.

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Как закончился бой Деревянченко – Рамос

Если на старте боя американец пытался выдерживать темп поединка, который не был супербыстрым. То же каждым следующим раундом Рамос начал сдавать, а уже в четвертой 3-минутке "взял колено".

Джереми быстро восстановился, но в следующем раунде действовал вторым номером. Зато Деревянченко контролировал центр ринга и наращивал количество своих точных ударов.

Поединок закончился в шестом раунде, когда украинец дважды отправил соперника в нокдаун. Как раз после второго падения Рамоса рефери остановил избиение американца.

Сергей Деревянченко вернулся в ринг победой техническим нокаутом в шестом раунде.

Видео полного боя Деревянченко – Рамос

Напомним, что перед этим последний раз Деревянченко выходил в ринг 17 августа. Сергей провел бой против француза Кристиана Мбилли-Ассомо в Канаде. Несмотря на травму украинец провел полный 10-раундовый поединок, но в итоге проиграл сопернику – 90-100, 91-99 и 92-98. На кону встречи стояли титулы WBC Contintental Americas и WBA International.

За спиной Сергея Деревянченко 22 поединка в профессионалах, в которых он оформил 16 побед при 6-ти поражениях.