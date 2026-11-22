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По словам бывших супругов, старший сын и дочь уже закончили обучение в европейских университетах и начали профессиональную карьеру. А младший сын учится в американском вузе и одновременно развивает карьеру в баскетболе. Подробнее об этом расскажет 24 Канал.

Егор-Даниэль – старший сын

Среднее образование получил в частной Международной школе Гамбурга (Германия), где семья проживала в течение длительного времени, а также учился в американской школе в Майами. Высшее образование получил в Великобритании: в конце 2024 года он окончил престижную Лондонскую школу экономики и политических наук (LSE) по специальности "бизнес-менеджмент". В настоящее время Егор-Даниэль проживает в Великобритании и работает в сфере бизнеса (в трейдинговой компании).

Егор-Даниэль с отцом / Фото из инстаграма vitaliyklitschko

Елизавета-Виктория – дочь

Как и старший брат, училась в Международной школе Гамбурга. Для получения высшего образования выбрала Нидерланды – поступила на факультет психологии Амстердамского университета, где успешно завершила бакалавриат и продолжает углублять знания по специальности.

Елизавета-Виктория с младшим братом / Фото из инстаграма maximklitschko1

Максим-Александр – младший сын

Начинал обучение в Международной школе Гамбурга, впоследствии учился в частной школе в Великобритании, после чего переехал в США. В 2023 – 2024 годах он окончил американскую частную старшую школу-интернат Taft School в штате Коннектикут, где выступал за школьную баскетбольную команду.

В 2024 году Максим поступил в частный гуманитарный колледж Amherst College (штат Массачусетс), а впоследствии продолжил образование и спортивную карьеру в Университете Восточной Каролины. В сезоне 2026 – 2027 он выступает за университетскую команду в студенческой лиге NCAA, а также участвует в матчах за национальную сборную Украины по баскетболу.

Максим-Александр / Фото из инстаграма maximklitschko1

Виталий Кличко и Наталья Егорова прожили в браке 25 лет и официально объявили о разводе в августе 2022 года. Все трое их детей имеют гражданство США по месту рождения.