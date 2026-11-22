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За словами експодружжя, старші син і донька вже закінчили навчання в європейських університетах та розпочали професійний шлях. Натомість наймолодший син навчається в американському виші й водночас розвиває кар'єру в баскетболі. Більше про це розповість 24 Канал.

Єгор-Даніель – старший син

Середню освіту здобував у приватній Міжнародній школі Гамбурга (Німеччина), де тривалий час мешкала родина, а також навчався в американській школі у Маямі. Вищу освіту отримав у Великій Британії: наприкінці 2024 року він закінчив престижну Лондонську школу економіки та політичних наук (LSE) за напрямом бізнес-менеджменту. Наразі Єгор-Даніель мешкає у Великій Британії та працює у сфері бізнесу (у трейдинговій компанії).

Єгор-Даніель з батьком / Фото інстаграм vitaliyklitschko

Єлизавета-Вікторія – донька

Як і старший брат, відвідувала Міжнародну школу Гамбурга. Для здобуття вищої освіти обрала Нідерланди – вступила на факультет психології Амстердамського університету, де успішно завершила бакалаврат і продовжує поглиблювати знання за фахом.

Єлизавета-Вікторія з молодшим братом / Фото інстаграм maximklitschko1

Максим-Олександр – молодший син

Починав навчання в Міжнародній школі Гамбурга, згодом навчався у приватній школі у Великій Британії, після чого переїхав до США. У 2023 – 2024 роках він закінчив американську приватну старшу школу-інтернат Taft School у штаті Коннектикут, де виступав за шкільну баскетбольну команду.

У 2024 році Максим вступив до приватного гуманітарного коледжу Amherst College (штат Массачусетс), а згодом продовжив освіту та спортивну кар'єру в Університеті Східної Кароліни. У сезоні 2026 – 2027 він виступає за університетську команду в студентській лізі NCAA, а також залучається до ігор за національну збірну України з баскетболу.

Максим-Олександр / Фото інстаграм maximklitschko1

Віталій Кличко та Наталія Єгорова прожили у шлюбі 25 років і офіційно оголосили про розлучення у серпні 2022 року. Усі троє їхніх дітей мають громадянство США за місцем народження.