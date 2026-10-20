Після завершення навчання первісток Кличка залишився жити і працювати в Європі, передає 24 Канал. Єгор-Даніель веде закритий і непублічний спосіб життя.

Позиція батька щодо політики та вибір молодшого брата

Він повністю відмовився від професійного спорту та публічної політики. Інформація про його точне поточне місто проживання, компанію чи посаду тримається в секреті. Рідкісні фотографії старшого сина ексспортсмена з'являються переважно в соціальних мережах його матері, Наталії Єгорової.

За словами Віталія Кличка, його діти народилися за кордоном і все життя провели в США та країнах Європейського Союзу, де й здобували освіту. Він раніше висловлювався проти того, щоб діти йшли його стопами в політику, характеризуючи її як "брудну сферу".

Водночас у 2020 році Кличко жартома розповідав про своєрідний подарунок від старшого сина на день народження: Єгор-Даніель заявив батьку, що збирається балотуватися на посаду міського голови столиці.

Загалом Віталій Кличко та Наталія Єгорова виховали трьох спільних дітей: старшого сина Єгора-Даніеля, який наразі розвиває кар'єру в Європі, доньку Єлизавету-Вікторію та молодшого сина Максима-Олександра, який обрав США. Він переїхав за океан, щоб розвивати свою кар'єру в американському студентському баскетболі.