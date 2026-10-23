Яку країну обрала для життя єдина донька Віталія Кличка

Вона народилася 24 листопада 2002 року у США. За день до її появи на світ Кличко-старший здобув перемогу нокаутом у поєдинку проти американського боксера Ларрі Дональда, пише 24 Канал.

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Чим займається донька Віталія Кличка

Тривалий час дівчина жила та навчалася в Німеччині разом із матір'ю Наталією Єгоровою та двома братами. Згодом вона переїхала до Нідерландів, де здобула ступінь бакалавра з психології в одному з університетів Амстердама.

Єлизавета-Вікторія не пішла спортивним шляхом батька й не прагне привертати до себе увагу медіа. Вона веде переважно непублічний спосіб життя, а її сторінки в соціальних мережах закриті для широкого загалу.

Іноді дівчина з'являється на сімейних фотографіях, які публікують її мати або молодший брат Максим. За повідомленнями медіа, Єлизавета успадкувала від батька високий зріст, який, за різними оцінками, наближається до двох метрів.

Наталія Єгорова з донькою / Фото з інстаграму колишньої дружини Віталія Кличка

Родина Кличків

Єлизавета-Вікторія – середня дитина в родині. Вона має двох братів: старшого Єгора-Даніеля та молодшого Максима.

Віталій Кличко та Наталія Єгорова перебували у шлюбі понад 25 років. У серпні 2022 року стало відомо про їхнє розлучення. Попри увагу до відомої родини, діти Кличка здебільшого залишаються поза публічним життям.