Британский эксперт нашел "лучшего" боксера на замену Усику

Британский журналист и телеведущий Дев Сахни, представитель Queensberry Promotions, признал Александра Усика лучшим супертяжеловесом мира, однако раскритиковал уровень его нынешних соперников. По его мнению, Даниэль Дюбуа заслуживает особого внимания, ведь он регулярно встречается с ведущими представителями дивизиона.

Сахни поделился своим мнением в социальной сети X. Он сравнил украинского спортсмена с британским обладателем титула WBO.

Сколько раз Усик побеждал Дюбуа

Сахни не поставил под сомнение боксерские способности Усика, а сделал акцент на выборе его соперников. Зато Дюбуа он отметил за готовность противостоять сильным соперникам.

Александр Усик – лучший супертяжеловес мира, но он больше не дерется с лучшими супертяжеловесами мира. Даниэль Дюбуа – лучший супертяжеловес мира среди тех, кто дерется с лучшими представителями дивизиона,

– написал журналист.

Несмотря на оценку британца, в личных противостояниях преимущество остается за украинцем. Усик дважды встречался с Дюбуа и оба раза завершал поединки досрочными победами.

Первый бой состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве. Усик победил техническим нокаутом в девятом раунде. Реванш состоялся 19 июля 2025 года на лондонском стадионе "Уэмбли". На этот раз украинец нокаутировал Дюбуа в пятом раунде.

Дюбуа победил Уордли в реванше

Дополнительное внимание к британскому боксеру привлекла его последняя победа. 17 октября на лондонской арене The O2 Дюбуа одолел соотечественника Фабио Уордли в реванше.

Поединок завершился техническим нокаутом во втором раунде после того, как угол Уордли бросил полотенце. Благодаря этой победе Дюбуа защитил титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе.