Своєю думкою Сахні поділився в соціальній мережі X. Він порівняв українського спортсмена з британським володарем титулу WBO.

Скільки разів Усик перемагав Дюбуа

Сахні не поставив під сумнів боксерські здібності Усика, а акцентував на виборі його опонентів. Натомість Дюбуа він відзначив за готовність протистояти сильним суперникам.

Олександр Усик – найкращий надважковаговик світу, але він більше не б'ється з найкращими надважковаговиками світу. Даніель Дюбуа – найкращий надважковаговик світу серед тих, хто б'ється з найкращими представниками дивізіону,

– написав журналіст.

Попри оцінку британця, в очних протистояннях перевага залишається за українцем. Усик двічі зустрічався з Дюбуа й обидва рази завершував поєдинки достроковими перемогами.

Перший бій відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Усик переміг технічним нокаутом у дев'ятому раунді. Реванш пройшов 19 липня 2025 року на лондонському стадіоні "Вемблі". Цього разу українець нокаутував Дюбуа в п'ятому раунді.

Дюбуа переміг Вордлі в реванші

Додаткову увагу до британського боксера привернула його остання перемога. 17 жовтня на лондонській арені The O2 Дюбуа здолав співвітчизника Фабіо Вордлі в реванші.

Поєдинок завершився технічним нокаутом у другому раунді після того, як куток Вордлі викинув рушник. Завдяки цій перемозі Дюбуа захистив титул чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі.