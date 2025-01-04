26-летний боксер лаконично высказался относительно возвращения в ринг. Хейни рассказал, когда планирует возобновить поединки, сообщает 24 канал со ссылкой на страницу атлета в Х.
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Камбэк Девина Хейни
Американский боксер Девин Хейни на своей странице в социальной сети Х объявил о возвращении в ринг. Спортсмен назвал месяц, когда состоится его следующий бой.
Март. Я возвращаюсь,
– написал Хейни.
Напомним, что Девин Хэйни провел последний бой в апреле 2024 года. Тогда американец проиграл Райану Гарсии и потерял пояс чемпиона мира WBC в полусреднем весе.
Позже поединок признали таким, несостоявшимся, ведь результат допинг-теста Гарсии оказался положительным. В итоге организация определила Хэйни "чемпионом в отпуске" из-за того, что он не собирался возвращаться на ринг в течение длительного времени.