26-річний боксер лаконічно висловився щодо повернення у ринг. Хейні розповів, коли планує відновити поєдинки, повідомляє 24 канал із посиланням на сторінку атлета в Х.

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Камбек Девіна Хейні

Американський боксер Девін Хейні на своїй сторінці в соціальній мережі Х оголосив про повернення в ринг. Спортсмен назвав місяць, коли відбудеться його наступний бій.

Березень. Я повертаюся,

– написав Хейні.

Нагадаємо, що Девін Хейні провів останній бій у квітні 2024 року. Тоді американець програв Раяну Гарсії та втратив пояс чемпіона світу WBC у напівсередній вазі.

Пізніше поєдинок визнали таким, що не відбувся, адже результат допінг-тесту Гарсії виявився позитивним. У підсумку організація визначила Хейні "чемпіоном у відпустці" через те, що він не збирався повертатись на ринг протягом тривалого часу.