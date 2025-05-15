Известный британский боксер назвал желаемых соперников

Диллиан Уайт восстанавливается после травмы, которую получил весной этого года. Британский боксер высказался относительно возвращения на профи-ринг.

В частности, Уайт назвал желаемых соперников для следующего боя. Диллиан выделил четырех звезд современного супертяжелого дивизиона, сообщает 24 канал со ссылкой на Ring Magazine.

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С кем хочет драться Уайт

Диллиан Уайт назвал, что он хотел бы подраться с экс-чемпионом мира Энтони Джошуа. Британский боксер отметил, что у них с Эй Джеем давнее соперничество и ему нравится драться с земляком.

Среди списка желаемых соперников Уайта также есть Джозеф Паркер, Филип Хргович. Также Диллиан отметил, что возвращается Деонтей Уайлдер.

Я просто хочу встречаться с лучшими. С удовольствием принял бы реванш с Паркером или третий бой с Джошуа (боксеры провели один бой в профи и один в любителях – 24 канал),

– сказал Уайт.

Напомним, что Диллиан Уайт снова появится в ринге 7 июня 2025 года. Британец сразится в андеркарде поединка Фабио Уордли – Джастис Гани, соперник пока неизвестен.

Диллиан Уайт недавно должен был драться против Джо Джойса. Однако британский боксер отказался от поединка, потому что он получил травму пальца.