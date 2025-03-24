47-летний боец "отправил спать" соперника: видео брутального нокаута

В воскресенье, 23 марта, состоялся турнир Dirty Boxing Championship в Майами. Йоэль Ромеро дрался против Раса Хилтона в главном поединке спортивного шоу.

47-летний боец в ярком стиле одержал великолепную победу. Бывшая звезда UFC досрочно одолел соперника, сообщает 24 канал со ссылкой на Happy Punch.

Читайте также Хватило четыре секунды: американский боец эффектно вырубил соперника – видео

Эффектная победа

Раса Хилтон пытался давить на бессильного Йоэля Ромеро. Однако кубинский боец оказался хитрее американского оппонента.

Бывшая звезда UFC подпустил к себе соперника и нанес точный удар. В итоге 47-летний Ромеро одолел Хилтона в третьем раунде поединка.

Видео нокаута Ромеро:

Ранее Йоэль Ромеро выступал в UFC. До этого кубинец занимался вольной борьбой и завоевал "серебро" на Олимпийских играх 2000 года в австралийском Сиднее.