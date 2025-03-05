"Большой шанс": назван боксер, который победит Усика

Дэвид Аллен поделился мыслями относительно Александра Усика. Британский боксер назвал имя бойца, которому по силам победить украинского чемпиона.

Аллен высказался относительно реванша между Усиком и Дюбуа. Британец считает, что Даниэль имеет все шансы победить Александра в очном противостоянии, сообщает 24 канал со ссылкой на SecondsOut.

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Почему Дюбуа победит Усика

Дэвид Аллен рассказал, как спарринговал с Даниэлем Дюбуа 9 лет назад. Британский боксер отметил, что "Динамит" одним ударом нанес ему хлыстовую травму шеи.

Аллен также не забыл за Усика. Дэвид рассказал, что Александр отправлял его в нокаут. Но все же есть причина, благодаря которой Дюбуа победит украинского чемпиона.

Думаю, Дюбуа может его победить – Усик не молодеет, он уже старик и на самом деле не является настоящим супертяжеловесом. Я даю Дюбуа большой шанс,

– сказал Аллен.

Напомним, что Александр Усик уже дрался против Даниэля Дюбуа в 2023 году. Украинский чемпион победил британского боксера техническим нокаутом в 9 раунде боя во Вроцлаве.