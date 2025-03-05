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5 марта, 21:08
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"Большой шанс": назван боксер, который победит Усика

Егор Торяник

Дэвид Аллен поделился мыслями относительно Александра Усика. Британский боксер назвал имя бойца, которому по силам победить украинского чемпиона.

Аллен высказался относительно реванша между Усиком и Дюбуа. Британец считает, что Даниэль имеет все шансы победить Александра в очном противостоянии, сообщает 24 канал со ссылкой на SecondsOut.

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Почему Дюбуа победит Усика

Дэвид Аллен рассказал, как спарринговал с Даниэлем Дюбуа 9 лет назад. Британский боксер отметил, что "Динамит" одним ударом нанес ему хлыстовую травму шеи.

Аллен также не забыл за Усика. Дэвид рассказал, что Александр отправлял его в нокаут. Но все же есть причина, благодаря которой Дюбуа победит украинского чемпиона.

Думаю, Дюбуа может его победить – Усик не молодеет, он уже старик и на самом деле не является настоящим супертяжеловесом. Я даю Дюбуа большой шанс,
– сказал Аллен.

Напомним, что Александр Усик уже дрался против Даниэля Дюбуа в 2023 году. Украинский чемпион победил британского боксера техническим нокаутом в 9 раунде боя во Вроцлаве.