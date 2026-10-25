"Хоть 10 лет тренируйся": британский боксер сделал откровенное заявление об Усике

По его словам, даже сотрудничество с лучшими тренерами мира не гарантировало бы ему победы над непобедимым украинцем. Об этом он заявил в интервью на ютуб-канале The Stomping Ground.

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Аллен объяснил, почему талант боксера важнее тренера

По словам Аллена, результат в боксе в значительной степени зависит от природного таланта и физических данных спортсмена, а не только от уровня его наставника.

Дайте мне Фредди Роуча, Эмануэля Стюарда и Эдди Фатча, пусть они тренируют меня хоть 10 лет – я все равно не победю Александра Усика. Потому что у меня нет такого таланта. У меня нет тех природных атлетических данных– заявил британский боксер.

Аллен также подчеркнул, что считает несправедливой критику тренера Бена Дэвисона. По его мнению, даже смена наставника не обязательно повлияла бы на исход поединка Даниэля Дюбуа.

Даже если бы в углу Дюбуа мы заменили Дона Чарльза на Бена Дэвисона – он все равно выиграл бы бой. Большие тренеры – понятие относительное– отметил он.

Британец объяснил свою позицию собственным опытом работы с боксерами разного уровня. Он убежден, что одаренные спортсмены имеют больше шансов на успех независимо от того, кто именно их тренирует, тогда как ограниченные природные возможности не всегда можно компенсировать даже самой лучшей подготовкой.

Планы Александра Усика

Профессиональный рекорд украинца составляет 25 побед, из которых 16 нокаутом, без единого поражения. Александр доказал свое мастерство как в первом тяжелом, так и в супертяжелом весе, став одним из самых успешных боксеров современности.

Среди возможных следующих соперников Усика рассматривают Тайсона Фьюри, с которым украинец может провести третий поединок, а также Давида Бенавидеса, который предложил Александру вернуться в крузервейт ради масштабного объединительного противостояния.