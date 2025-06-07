Бой непобедимого американского боксера был отменен: перед этим он потерял титул

Кейшон Дэвис должен был драться против Эдвина Де Лос Сантоса в ночь на 8 июня 2025 года. Однако бой между американским и доминиканским боксерами был отменен.

Дэвис потерял титул WBO накануне поединка против Де Лос Сантоса. Причиной стало то, что американец провалил взвешивание, не уложившись в лимит веса.

Читайте также Чемпиону мира вручили титул, который он отобрал у звездного украинца

Почему отменили бой Дэвис – Де Лос Сантос

Сэмпсон Левкович, промоутер Де Лос Сантоса, и менеджер и тренер боксера Умберто Бетанкур решили запретить своему подопечному драться против Дэвиса, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

По имеющейся информации, Левкович и Карл Моретти, представитель Top Rank, несколько часов вели переговоры относительно финансового штрафа, который Кейшон Дэвис должен выплатить Эдвину Де Лос Сантосу, а также об ограничении на повторное взвешивание.

В результате команда доминиканца решила, что боксеру не стоит выходить на ринг против соперника, который значительно превосходит его в весе.

К слову. Кейшон Дэвис провел в ринге 14 боев и одержал 13 побед, один поединок признали таким, что не состоялся.

Боб Арум, промоутер Кейшона Дэвиса, выплатит гонорар Эдвину Де Лос Сантосу. По предварительным оценкам сумма составляет примерно 400 тысяч долларов.

Таким образом главным боем вечера станет противостояние между Абдуллой Мейсоном и Джеремией Накатилой. Боксерское шоу состоится в ночь на 8 июня в США.

Напомним, что Кейшон Дэвис последний раз дрался в феврале 2025 года. Тогда американец одолел Дениса Беринчика и отобрал титул чемпиона мира в легком весе по версии WBO.