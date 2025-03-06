После скандальной ничьей: президент WBA сообщил, что Дэвис и Роуч проведут реванш

В ночь на 2 марта (в Украине) состоялся вечер бокса в Бруклине на "Barclays Arena" в США. Поединок между Джервонтой Дэвисом и Ламонтом Роучем возглавил грандиозное спортивное шоу.

Поединок Дэвис – Роуч завершился скандальной ничьей. Ведь рефери не отсчитал нокдаун Джервонты, что возмутило многих, ведь этого балла не хватило Ламонту для победы.

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Роуч получил второй шанс

После боя Дэвис – Роуч немало экспертов, боксеров и поклонников были возмущены результатом поединка. Ламонт также не согласился с решением судей, заявив, что он победил Джервонту.

Президент WBA Хильберто Мендоса рассказал, что Джервонта Дэвис и Ламонт Роуч проведут реванш, сообщает 24 канал со ссылкой на The Independent.

Нет никаких сомнений, что боксеры проведут реванш. Нам нужно изменить отношение болельщиков к этому виду спорта после таких противоречивых решений. Это был очень скандальный вечер. Возможно, рефери увидел конкурентный бой и не понял, что Дэвис в нокдауне. Это произошло не сразу после удара Роуча,

– сказал Мендоса.

Напомним, что ничья помогла Джервонте Дэвису сохранить титул чемпиона мира WBA в легком весе. Также для американского боксера эта ничья стала первой в карьере, он также остается непобежденным.