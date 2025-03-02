"Это настоящий факт": чемпион мира объяснил, почему стал на колено в бою против Роуча

Американский боксер Джервонта Дэвис в ночь с 1 на 2 марта в Бруклине дрался против Ламонта Роуча. Поединок между чемпионом мира и претендентом неожиданно завершился ничьей.

Чемпион мира WBA в легком весе в 9 раунде поединка стал на колено. Джервонта Дэвис объяснил, почему сложилась такая ситуация в бою с Ламонтом Роучем, сообщает 24 канал со ссылкой на Guardian.

Читайте также "Они обокрали парня": чемпион мира разнес судей боя Дэвис – Роуч

Что случилось с Дэвисом

Джервонта Дэвис рассказал, что несколько дней назад ему сделали новую прическу. Боксер подчеркнул, что на его голову нанесли специальное средство, который называется бриолин.

Дэвис отметил, что во время боя он вспотел. Поэтому средство для ухода за волосами начало стекать по голове и попало ему в глаз. Из-за этого он был вынужден стать на колено.

Черт, почему вы меня освистываете? Как будто я несу чушь! Это реальный факт. Посмотрите на мои волосы. Сначала они тебя любят, а потом сразу начинают ненавидеть!,

– сказал Дэвис.

Напомним, что для Джервонты Дэвиса ничья против Ламонта Роуча стала первой в карьере. До этого непобежденный американец провел 30 боев и одержал 30 побед – 28 нокаутом.

Несмотря на ничью против Роуча Дэвис защитил титул. Американский боксер продолжает быть чемпионом мира в легком весе по версии WBA.