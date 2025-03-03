"Он сделал недостаточно": экс-чемпион мира прокомментировал результат боя Дэвис – Роуч

В ночь на 2 марта (в Украине) Джервонта Дэвис защищал титул чемпиона мира WBA в легком весе. Его соперником стал неуступчивый Ламонт Роуч.

Поединок Дэвис – Роуч неожиданно завершился ничьей. Результат боя возмутил многих известных боксеров, экспертов и других представителей спорта. Экс-чемпион мира Тимоти Брэдли поделился мыслями относительно противостояния, сообщает 24 канал.

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Брэдли о бое Дэвис – Роуч

Во время боя Дэвис – Роуч произошел момент, который стал главной темой для обсуждения. Джервонта в 9 раунде стал на колено, но ему не засчитали нокдаун по правилам бокса.

Тимоти Брэдли отметил, что нельзя делать перерыв самостоятельно. Ведь остановить бой может только рефери. Поэтому надо было засчитать нокдаун в пользу Ламонта Роуча.

Бывший чемпион мира также сказал, что даже без нокдауна Роуч победил Дэвиса. По его мнению, Джервонта был слабее в поединке с Ламонтом.

Я уже пересмотрел бой. Танк проиграл. Я не считал во время первого просмотра. Люди спрашивали меня: Кто, по твоему мнению, выиграл этот раунд. Я говорил, что был близкий раунд или что такое, потому что я был в прямом эфире. Но я вернулся пересмотрел – Джервонта проиграл. Даже без нокдауна он проиграл. Он просто сделал недостаточно,

– наводит слова Брэдли Boxing Gems.

Напомним, что в карьере Джервонты Дэвиса эта ничья стала первой. До этого американец провел 30 боев и не потерпел ни одного поражения.

Несмотря на ничью в поединке против Роуча Дэвис защитил титул. Джервонта остается чемпионом мира WBA в легком весе.