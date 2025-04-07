"Он может умереть": известный боксер категорично высказался о бое Дюбуа –Чисора

Даниэль Дюбуа, кроме Александра Усика, может подраться с Дереком Чисорой. Ветеран хевивейта стал обязательным претендентом на чемпионский титул IBF в супертяжелом весе, которым владеет "Трипл-Ди".

Диллиан Уайт поделился мыслями относительно боя Дюбуа – Чисора. В частности, британский боксер скептически высказался относительно возможного поединка, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News 24.

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Что сказал Уайт

Супертяжеловес считает, что бой между "Трипл-Ди" и ветераном хевивейта не состоится. Уайт посоветовал Чисоре не драться против Дюбуа, ведь потом у Чисоры могут возникнуть большие проблемы.

Если же все-таки бой состоится, то Даниэль Дюбуа победит Дерека Чисору. По мнению Диллиана Уайта, "Динамит" уничтожит опытного британского боксера.

Нет, Дюбуа не собирается драться с Дереком Чисорой. Даниэль убьет Дерека. Он действительно может умереть. Я серьезно. Сейчас для Дюбуа есть более крупные и лучшие бои, в которых он может принять участие. Это просто бизнес. Дерек Чисора находится в конце этого списка. В верхней части списка есть лучшие ребята,

– сказал Уайт.

Напомним, что Дерек Чисора недавно дрался против Отто Валлина. Британский боксер одолел шведского оппонента единогласным решением судей.

Ранее Дерек Чисора заговорил о завершении карьеры на профессиональном ринге. Ветеран хевивейта планирует провести юбилейный бой и покинуть бокс.