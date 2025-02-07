Экс-чемпион мира назвал боксеров, которые могут победить Усика уже в этом году

Бывший профессиональный боксер и промоутер Барри Макгиган высказался относительно следующего боя Александра Усика. Экс-чемпион мира предположил, как бы закончился бой Усика против Даниэля Дюбуа или Джозефа Паркера.

Украинский чемпион мира ждет поединка между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером, который состоится 22 февраля в Эр-Рияде. На кону будет стоять пояс IBF в хевивейте, которым сейчас владеет Дюбуа.

Интересно "Современная версия моего деда": внук Али сравнил Усика с легендарным родственником

Почему Усик может проиграть в своем следующем бою

Именно победитель этого противостояния может стать следующим соперником Усика. Если это будет Дюбуа, то Даниэль будет иметь шанс взять реванш у украинца за поражение двухлетней давности. В августе 2023-го Александр техническим нокаутом в 9-м раунде победил "Динамита". Также этот поединок запомнился ударом ниже пояса от британца.

Барри Макгиган оценил шансы Усика в потенциальных боях против Дюбуа или Паркера. Бывший боксер сделал довольно неожиданное заявление, информирует 24 Канал со ссылкой на Boxingnews 24.

Усик может проиграть из-за своего возраста. У него заканчивается время в боксе. Не надо забывать, что он пришел из крузервейта, Усик физически не большой боксер. Дюбуа большой боксер, с чистой мышечной массой, Паркер не намного меньше. Оба от природы больше, Александр может им проиграть в следующем бою,

– сказал МакГиган.

Кто такой Барри Макгиган? Ирландский и британский боксер, выступавший в легкой и полулегкой весовых категориях. Был участником Олимпийских игр-1970, а в 1981-м году дебютировал на профи-ринге. Владел чемпионским поясом WBA. В 1989 году проиграл техническим нокаутом Джиму Макдоннеллу и закончил карьеру.

Следует добавить, что за своей спиной и Паркер, и Дюбуа имеют болезненные поражения. Джозеф провел на профи-ринге 38 боев, в которых одержал 35 побед (23 – нокаутом) и трижды был повержен соперниками (от Энтони Джошуа, Диллиана Уайта и Джо Джойса). Дюбуа же одержал 22 победы в 24-х поединках (21 нокаут) и потерпел 2-х поражений (от Джо Джойса и Александра Усика).