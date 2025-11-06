Временный чемпион по версии WBC вспомнил, как Даниэль Дюбуа вызвал его на бой. Агит Кабаел рассказал, что команда "Динамита" сама захотела этого очного поединка и сама сбежала от него, информирует 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Queensberry Promotions.

Вот так Усик получит предложение о бое от суперзвезды бокса: кто захочет драться с украинцем

Почему сорвался бой Кабаел – Дюбуа?

Немецкий боксер назвал вероятный поединок против британца "самым большим в его карьере", ведь на тот момент Александр Усик был недоступен для него. Агит воспользовался возможностью и снова публично заявил, что готов драться с самыми топовыми супертяжами хевивейта.

Когда о бое объявлено, я не люблю говорить о других вещах. Но что касается ситуации с Даниэлем Дюбуа... Он вызвал меня на бой. Я сказал: "Да, я хочу драться с Даниэлем Дюбуа". Потому что в настоящее время это самый большой бой, который я мог бы провести, потому что Усик был недоступен. А потом команда Даниэля отказалась от боя. Джордж Уоррен здесь, он может это подтвердить. Но мы были готовы, и позвольте мне еще раз сказать: я хочу драться с лучшими,

– заявил Кабаел.

В то же время боксер из Германии бросил вызов Усику. Обидчик китайского супертяжеловеса Чжана Чжилея высказался о своей готовности к бою против абсолютного украинского чемпиона. Агит стремится подраться с Александром уже в следующем 2026 году. Кабаел пригласил Усика провести очную встречу в Германии, где у Александра есть немалая поддержка болельщиков.

"Этот бой легко соберет стадион. Мое последнее выступление было очень удачным. Если Усик согласится, я готов", – процитировал слова Кабаэла источник BoxNation.

Что известно о статистике Кабаэла и Дюбуа?