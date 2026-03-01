"Он многому научился": эктренер Дюбуа вспомнил бой против Усика
- Экстренер Дюбуа Шейн Макгиган отметил, что британец многому научился после боев с Усиком, что формирует его как бойца.
- Дюбуа дважды проиграл Усику нокаутами, в 2023 году в 9 раунде и в 2025 году в 5 раунде, и теперь стремится провести третий поединок против него.
Даниэль Дюбуа проведет поединок против Фабио Уордли. Перед этим боем экстренер Дюбуа вспомнил противостояние британца с Усиком.
Об этом Шейн Макгиган рассказал в интервью на ютуб-канале Seconds Out. Будущие бой Дюбуа против Уордли он назвал захватывающим.
К теме Усик разочаровал нового чемпиона мира – почему так произошло
В каком контексте Макгиган упомянул о бое Дюбуа с Усиком?
Макгиган отметил, что Дюбуа – феноменальный панчер. У него было несколько неудач, но такие моменты формируют бойца. Однако он уже в 17 лет нокаутировал взрослых боксеров, поэтому еще с юности стал очень уверенным.
Бой с Джо Джойсом действительно подорвал его уверенность, но с тех пор он стал воспринимать все гораздо спокойнее. Он научился из этого. Не думаю, что он многому научился именно в бою с Джойсом. Он многому научился в боях с Усиком. Он многому научился как из своих побед, так и из своих поражений,
– заметил экс-тренер Дюбуа.
Он добавил, что у Дюбуа больше опыта, чем у Уордли. Это будет замечательный бой для Даниэля. Они оба мощные панчеры. Самое главное, кто будет более дисциплинированным. Это бой, по словам Макгигана, который Дюбуа должен выиграть.
Какими были бои Дюбуа с Усиком?
По словам Макгигана, если Дюбуа будет боксировать с Уордли, то будет иметь большие шансы на успех. Если же Даниэль выйдет на ринг с желанием нокаутировать соперника, то проиграет. Собственно, Усику Дюбуа дважды проиграл нокаутами.
В 2023 году Усик положил оппонента в 9 раунде. А в 2025 году поединок завершился досрочной победой украинца еще в 5 раунде. Сейчас в комментарии для Sky Sports Дюбуа заявил, что стремится провести третий поединок против Усика.
Последние новости об Александре Усике: кратко
- Александр Усик объявил о своем следующем бое. Он сразится против кикбоксера Рико Верховена 23 мая.
- Этот бой разочаровал Уордли. Британец сам хотел провести поединок против Усика.
- А 21 марта Усик проведет большой вечер бокса в Украине. Сам спортсмен будет присутствовать на мероприятии в роли промоутера.