"Он многому научился": эктренер Дюбуа вспомнил бой против Усика

Даниэль Дюбуа проведет поединок против Фабио Уордли. Перед этим боем экстренер Дюбуа вспомнил противостояние британца с Усиком.

Об этом Шейн Макгиган рассказал в интервью на ютуб-канале Seconds Out. Будущие бой Дюбуа против Уордли он назвал захватывающим.

К теме Усик разочаровал нового чемпиона мира – почему так произошло

В каком контексте Макгиган упомянул о бое Дюбуа с Усиком?

Макгиган отметил, что Дюбуа – феноменальный панчер. У него было несколько неудач, но такие моменты формируют бойца. Однако он уже в 17 лет нокаутировал взрослых боксеров, поэтому еще с юности стал очень уверенным.

Бой с Джо Джойсом действительно подорвал его уверенность, но с тех пор он стал воспринимать все гораздо спокойнее. Он научился из этого. Не думаю, что он многому научился именно в бою с Джойсом. Он многому научился в боях с Усиком. Он многому научился как из своих побед, так и из своих поражений,

– заметил экс-тренер Дюбуа.

Он добавил, что у Дюбуа больше опыта, чем у Уордли. Это будет замечательный бой для Даниэля. Они оба мощные панчеры. Самое главное, кто будет более дисциплинированным. Это бой, по словам Макгигана, который Дюбуа должен выиграть.

Какими были бои Дюбуа с Усиком?

По словам Макгигана, если Дюбуа будет боксировать с Уордли, то будет иметь большие шансы на успех. Если же Даниэль выйдет на ринг с желанием нокаутировать соперника, то проиграет. Собственно, Усику Дюбуа дважды проиграл нокаутами.

В 2023 году Усик положил оппонента в 9 раунде. А в 2025 году поединок завершился досрочной победой украинца еще в 5 раунде. Сейчас в комментарии для Sky Sports Дюбуа заявил, что стремится провести третий поединок против Усика.

Последние новости об Александре Усике: кратко