Усик сделал финальный прогноз на победителя большого боя Дюбуа – Паркер

Даниэлю Дюбуа предстоит бой за защиту титула чемпиона мира по версии IBF в хевивейте. Соперником британского "Динамита" станет новозеландец Джозеф Паркер.

Их очная битва состоится в рамках андеркарда вечера бокса 22 февраля в Эр-Рияде. Триумфатор поединка Даниэл Дюбуа – Джозеф Паркер может стать следующим оппонентом Александра Усика и провести бой за "абсолют" до конца 2025-го года.

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На кого ставит ставку Усик

В ринг-сайде в Эр-Рияде будет непобедимый украинский боксер, который уже дал свой прогноз на победителя данного поединка. Усик верит в победу "Динамита", но не делает смелых прогнозов на нокаут для Паркера, пишет 24 Канал со ссылкой на RTFight Com.

Мой прогноз – победа Дюбуа. Выиграет ли он нокаутом? Да, это возможно, ведь у него есть удар. Мы поедем на этот бой,

– сказал Усик.

Также вечер бокса в столице Саудовской Аравии посетит Энтони Джошуа. Британец тоже может иметь свои планы на победителя боя Дюбуа – Паркер.

Справка. В августе 2024-го года Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в 9-м раунде. Этот поединок запомнился ударом ниже пояса от Даниэля в 5-м раунде.

Напомним, что еще в декабре прошлого года Дюбуа вызвал Усика на реванш. Украинец принял вызов и попросил Турки организовать им еще один поединок. Однако "Динамит" хочет провести поединок за пределами Саудовской Аравии. Сперва Дюбуа нужно победить Паркера.