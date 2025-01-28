На зло Усику: Джошуа проведет титульный бой с победителем битвы Дюбуа – Паркер

Уже 22 февраля Даниэль Дюбуа проведет бой против Джозефа Паркера. В поединке в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) "Динамит" будет защищать свой титул чемпиона мира по версии IBF в хевивейте.

В боксерском сообществе ждут этого противостояния Дюбуа – Паркер. Среди этой когорты Александр Усик, Энтони Джошуа и Джо Джо Джойс. Промоутер Эй Джея Эдди Хирн подтвердил, что его клиент хочет провести титульный бой против победителя предстоящего поединка в Эр-Рияде, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing247.

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Джошуа нацелился на бой Дюбуа – Паркер

Такие планы Эй Джея и его команды вообще не подходят украинскому чемпиону мира Александру Усику. Ведь Дюбуа уже бросил вызов на бой непобедимому украинцу, который принял реванш. Теперь этому бою-реваншу может помешать Джошуа.

По словам Хирна, в центре внимания команды Энтони остается пояс чемпиона мира в хевивейте. Поэтому вся их концентрация сосредоточена на вечере бокса 22 февраля. Также известный промоутер назвал запасной вариант для Джошуа, если не удастся договориться о бое с победителем пары Дюбуа – Паркер.

Но мы понимаем, что могут возникнуть разные ситуации и придется искать другого соперника. С коммерческой точки зрения есть смысл организовать встречу с Деонтеем Уайлдером. Этот бой обязательно надо посмотреть всем болельщикам. Главная цель – чемпионство в супертяжелом весе, но мы рассматриваем все возможные варианты,

– сказал Эдди Хирн.

К слову. Джошуа уже ранее дрался с Дюбуа. Было это в сентябре прошлого года, когда Даниэль одержал досрочную победу в 5-м раунде над Энтони. Также Эй Джей дважды выходил в ринг против Усика и дважды проиграл Александру.

Сейчас у Джошуа 32 проведенных боя, в которых одержал 28 побед (25 – нокаутом). А также потерпел 4-х поражений.

Интересно, что промоутер Джошуа также ранее высказался о ближайшем бое украинца Дениса Беринчика. Хирн не верит в успешную защиту титула от Беринчика в бою против мощного американца Кейшона Дэвиса. Их битва состоится 14 февраля.