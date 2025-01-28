У боксерській спільноті чекають на це протистояння Дюбуа – Паркер. Серед цієї когорти Олександр Усик, Ентоні Джошуа та Джо Джойс. Промоутер Ей Джея Едді Хірн підтвердив, що його клієнт хоче провести титульний бій проти переможця майбутнього поєдинку в Ер-Ріяді, пише 24 Канал із посиланням на Boxing247.

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Джошуа націлився на бій Дюбуа – Паркер

Такі плани Ей Джея та його команди взагалі не підходять українському чемпіону світу Олександру Усику. Адже Дюбуа вже кинув виклик на бій непереможному українцю, який прийняв реванш. Тепер цьому бою-реваншу може завадити Джошуа.

За словами Хірна, у центрі уваги команди Ентоні залишається пояс чемпіона світу у хевівейті. Тому уся їх концентрація зосереджена на вечорі боксу 22 лютого. Також відомий промоутер назвав запасний варіант для Джошуа, якщо не вдасться домовитись про бій із переможцем пари Дюбуа – Паркер.

Але ми розуміємо, що можуть виникнути різні ситуації та доведеться шукати іншого суперника. З комерційної точки зору є сенс організувати зустріч з Деонтеєм Вайлдером. Цей бій обов'язково треба переглянути всім вболівальникам. Головна мета – чемпіонство в суперважкій вазі, але ми розглядаємо всі можливі варіанти,

– сказав Едді Хірн.

До слова. Джошуа вже раніше бився із Дюбуа. Було це у вересні минулого року, коли Даніель здобув дострокову перемогу у 5-му раунді над Ентоні. Також Ей Джей двічі виходив у ринг проти Усика та двічі програв Олександру.

Наразі у Джошуа 32 проведені бої, у яких здобув 28 перемог (25 – нокаутом). А також зазнав 4-х поразок.

Цікаво, що промоутер Джошуа також раніше висловився про найближчий бій українця Дениса Берінчика. Хірн не вірить в успішний захист титулу від Берінчика у бою проти потужного американця Кейшона Девіса. Їх битва відбудеться 14 лютого.