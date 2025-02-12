"Есть два варианта": экс-чемпион мира дал неоднозначный прогноз на бой Дюбуа – Паркер

Остается меньше двух недель до огненного вечера бокса в Саудовской Аравии. Даниэль Дюбуа будет защищать титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF.

Бывший чемпион мира Джо Джойс прокомментировал предстоящее противостояние Дюбуа – Паркер. Британский боксер отметил интересность поединка двух известных супертяжей, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

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Кто победит в бою Дюбуа – Паркер

Джо Джойс сделал прогноз на бой Дюбуа – Паркер. Бывший чемпион мира не определился с победителем титульного мегафайта.

Британский боксер также назвал сильные стороны обоих соперников. Джойс считает, что победу одержать может, как Дюбуа, так и Паркер.

Паркер очень хитрый, он голодный, еще молодой и становится сильнее. Джозеф выглядит мощным боксером, имел замечательный тренировочный лагерь. Дюбуа бьет слишком сильно. Это тяжелый бой для каждого, пусть победит сильнейший. Я много думал о предстоящей встрече и о том, кто и как может победить. Есть два варианта – или Паркер заберет бой решением судей, или Дюбуа нокаутирует оппонента,

– сказал Джойс.

Напомним, что бой Дюбуа – Паркер состоится 22 февраля в аравийском Эр-Рияде. Победитель поединка получит возможность подраться с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира.