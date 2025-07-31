Александр Усик победил Даниэля Дюбуа в реванше на "Уэмбли". Украинский боксер нанес сокрушительное поражение представителю Великобритании.

Тони Белью высказался о реванше Усик – Дюбуа. В частности, бывший чемпион мира поделился мыслями о будущем "Динамита" после поражения от Короля хевивейта, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Что ждет Дюбуа после поражения Усику?

Тони Белью считает, что Даниэль Дюбуа имеет хорошее будущее. По его мнению, даже после поражения Александру Усику в реванше британский боксер все-таки может стать чемпионом мира.

Белью отметил, что Дюбуа никогда не избегает поединка, особенно, когда ход боя складывается ему на пользу. По словам экс-чемпиона мира, британский боксер еще молод и может учиться.

Он не встанет завтра утром искусным ловким боксером. У тебя есть определенный набор составляющих, которые ты используешь, и с чем имеешь дело. И тебе нужно использовать их наилучшим образом. Я действительно сочувствую Даниэлю,

– сказал Беллью.

Напомним, что Александр Усик досрочно победил Даниэля Дюбуа. Украинский чемпион в пятом раунде боя отправил британского боксера в нокаут.

Ранее сообщалось о том, что Диллиан Уайт высказался о реванше между Усиком и Дюбуа. Британский боксер объяснил, почему украинский чемпион одолел его земляка в очном противостоянии.