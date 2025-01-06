"Собираюсь его усыпить": чемпион мира, бросивший вызов Усику, угрожает следующему сопернику

Уже 22 февраля 2025-го года Даниэль Дюбуа проведет защиту титула IBF в поединке против Джозефа Паркера. Накануне поединка "Динамит" стал угрожать своему следующему сопернику.

Британский боксер заверил, что сейчас весь сконцентрирован на следующем бою против Джозефа Паркера. Даниэль Дюбуа параллельно сделал странное заявление о возможной пенсии Александра Усика, которому бросал вызов после реванша украинца против Тайсона Фьюри, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing247.

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Дюбуа настроен победить Паркера

"Динамит" выдал самоуверенное заявление, что готов ко всему, что ему в ринге предложит Паркер. Дюбуа пообещал "переехать" 32-летнего соперника из Новой Зеландии.

Кто-то вообще знает, что собирается делать Усик? Он может уйти на пенсию. Теперь мое внимание сосредоточено на Паркере. Мне надо немного пошуметь. Мне не важно, что Паркер будет делать в ринге, я готов к этому. Я собираюсь его усыпить. Что бы он ни делал, я сделаю это намного лучше. Сейчас я чувствую, что могу переехать Джозефа, как поезд. Нужно развлекаться на ринге. Мне сейчас не нужны легкие испытания. Мне нужны самые ожесточенные ребята – они увидят мою лучшую версию,

– сказал Дюбуа.

Отметим, что в том поединке в Эр-Рияде Дюбуа нужно только побеждать, если он действительно хочет провести реванш против Усика. В случае победы Даниэль защитит титул чемпиона мира по версии IBF, а команды начнут переговоры о возможном реванше Усик – Дюбуа.

Напомним. Дюбуа дрался с Усиком в августе 2023-го года. Тот бой во Вроцлаве (Польша) закончился техническим нокаутом от украинца в 9-м раунде.

В то же время немалое количество боксеров выражают свое желание провести бой против непобедимого украинца. Среди них супертяжеловес из Китая Чжан Чжилей.