Украинский боксер посвятил военным свой победный дебют в профессионалах

Украинский боксер Дмитрий Ловчинский 25 января дебютировал на профессиональном ринге. Боксер из Броваров уже в своем первом бою в профессионалах одержал яркую победу.

Уже в первом раунде Дмитрий Ловчинский нокаутировал соперника из Грузии Паату Адуашвили. 25-летний украинский боксер очень успешно закончил свой первый бой в профессионалах.

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Эта победа для украинских военных

После поединка Ловчинский поделился впечатлениями от своего победного дебюта. Дмитрий посвятил свою победу украинским военным, которые продолжают защищать нашу страну от безжалостного врага, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм LUCKYPUNCH.

Также в комментарии боксер рассказал о своих планах на будущее.

Это очень ценный для меня опыт, это начало. Я очень доволен своим поединком. Посвящаю эту победу воинам. Слава ВСУ, Слава Украине. Мы победим. Следующий мой старт – это чемпионат Украины, который пройдет в Одессе. Мы в первую очередь боксируем по любителям, мы должны быть первые в Лос-Анджелесе-2028,

– сказал Ловчинский.

Видео комментария Дмитрия Ловчинского

Напомним, что Ловчинский неудачно съездил на Олимпиаду-2024. В Париже Дмитрий уступил уже на старте соревнований, проиграв нокаутом австралийцу Теремоану Жуниору.