Украинский тренер нашел единственного боксера, который может победить Усика

Александр Усик 19 июля победил нокаутом в 5-м раунде реванша Даниэля Дюбуа. Бывший главный тренер олимпийской сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский высказался относительно будущего Усика.

Александр Усик в третий раз стал абсолютным чемпионом мира и во второй раз в хевивейте. Тренер Дмитрий Сосновский назвал единственного боксера, который может попытаться победить украинского чемпиона, информирует 24 Канал со ссылкой на Sport-express.ua.

Стоит внимания Экс-промоутер Усика рассказал, почему не посоветовал бы украинцу реванш против Дюбуа

Кто бы мог попытаться победить Усика?

Наставник по боксу предположил, что бросить вызов Усику может 20-летний британский боксер Мозес Итаума.

Есть ли сейчас достойный соперник для Усика, который может его победить, вопрос сложный. Честно, я не вижу такого. Разве, Мозес Итаума может попробовать. Молодой, перспективный, но готов ли он сейчас боксировать с Сашей? Не уверен, может, уже, как Усик отойдет, то Итаума и засияет среди супертяжей,

– сказал Сосновский.

Победа Усика над Дюбуа в реванше стала для украинца 24-м на профи-ринге.

Справка. Мозес Итаума уже имеет за своей спиной 12 победных боев в профессионалах (10 – нокаутом), не потерпев ни одного поражения. 16 августа 2025 года Итаума проведет бой против ветерана Диллиана Уайта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Сейчас Усик будет отдыхать от бокса в кругу семьи. Неизвестно, кто станет соперником Александра в его прощальном 25-м бою. После победы в реванше украинец вспомнил в комментарии трех потенциальных соперников Тайсона Фьюри, Джозефа Паркера и Дерека Чисоры. Однако не дал четкого ответа относительно следующего оппонента.

В то же время "Цыганский король" еще раньше анонсировал трилогию с Усиком, которая якобы может состояться в апреле следующего 2026 года на лондонском стадионе "Уэмбли".