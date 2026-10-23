Какую страну выбрала для жизни единственная дочь Виталия Кличко

Единственная дочь бывшего чемпиона мира по боксу Виталия Кличко, Елизавета-Виктория, в настоящее время живет и учится в Нидерландах. В отличие от своего знаменитого отца, она избегает публичности и сосредоточилась на изучении психологии.

Она родилась 24 ноября 2002 года в США. За день до ее рождения Кличко-старший одержал победу нокаутом в поединке против американского боксера Ларри Дональда, пишет 24 Канал.

Чем занимается дочь Виталия Кличко

Долгое время девушка жила и училась в Германии вместе с матерью Натальей Егоровой и двумя братьями. Впоследствии она переехала в Нидерланды, где получила степень бакалавра по психологии в одном из университетов Амстердама.

Елизавета-Виктория не пошла по спортивному пути отца и не стремится привлекать к себе внимание СМИ. Она ведет преимущественно закрытый образ жизни, а ее страницы в социальных сетях закрыты для широкой публики.

Иногда девушка появляется на семейных фотографиях, которые публикуют ее мать или младший брат Максим. По сообщениям СМИ, Елизавета унаследовала от отца высокий рост, который, по разным оценкам, приближается к двум метрам.

Наталья Егорова с дочерью / Фото из инстаграма бывшей жены Виталия Кличко

Семья Кличко

Елизавета-Виктория – средний ребенок в семье. У нее есть два брата: старший Егор-Даниэль и младший Максим.

Виталий Кличко и Наталья Егорова прожили в браке более 25 лет. В августе 2022 года стало известно об их разводе. Несмотря на внимание к этой известной семье, дети Кличко в основном остаются в стороне от публичной жизни.