Тренер Дюбуа высказался о решении WBO заставить Усика драться с Паркером

Александр Усик намеревался драться против Даниэля Дюбуа. Однако теперь он должен защищать титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO.

Украинец в течение 30 дней должен договориться за о проведении боя с Джозефом Паркером. Ведь новозеландец обязательный претендент на титул. Если Усик не придет к согласию, или решит драться с Дюбуа, он потеряет пояс WBO.

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Реакция тренера Дюбуа

Дон Чарльз отреагировал на решение WBO заставить Александра Усика драться против Джозефа Паркера, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

Тренер Дюбуа заявил, что он не может сказать однако, что новозеландец не заслужил боя против Усика. Чарльз отметил, что Паркер замечательный боец и классный парень.

Я просто говорю о том, что Даниэль готов к бою с Усиком. Говорю о том, что он как чемпион мира, готов к любому оппоненту. Команда Усика тоже хочет этого боя,

– сказал Чарльз.

Ранее Александр Усик отреагировал на ультиматум от Всемирной боксерской организации относительно боя против Паркера. Украинский чемпион намерен драться с Даниэлем Дюбуа.