"Бог забрал это": тренер Дюбуа нашел причину поражения британца в первом бою с Усиком

Совсем скоро состоится долгожданный реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. В команде британского боксера надеются на победу во втором бою против украинского чемпиона.

Дон Чарльз высказался о предстоящем реванше Усик – Дюбуа. Тренер британца также вспомнил первый поединок между боксерами, объяснив поражение своего подопечного, сообщает 24 канал со ссылкой на Queensberry Promotions.

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Почему Дюбуа проиграл первый бой Усику

Дон Чарльз отметил, что они вместе с Даниэлем Дюбуа были уверены в готовности к поединку. Тренер британца подчеркнул, что после боя они были разбиты, ведь думали, что сделали достаточно для победы.

Чарльз заявил, что он богобоязненный человек. По его мнению, это Бог забрал победу у Даниэля Дюбуа над Александром Усиком. Однако тренер британца рад, что так произошло, потому что только сейчас пришло время триумфа его подопечного.

Бог забрал это, создал лучшие условия и сказал: теперь вы готовы. Мы думали, что были готовы тогда. Сейчас я верю, что мы действительно готовы. Я верю, что Даниэль получит подарок, который был предназначен ему два года назад,

– сказал Чарльз.

Напомним, что реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. В 2023 году украинский чемпион остановил британского боксера техническим нокаутом в девятом раунде поединка.

Ранее Дерек Чисора сделал прогноз на реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Ветеран хевивейта нашел для себя выгоду в предстоящем поединке.