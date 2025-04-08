Украинский боксер сразится против бывшего спарринг-партнера Усика: дата боя
- Константин Довбыщенко будет драться против Санела Хасановича.
- Довбыщенко имеет серию из четырех поражений, последний бой проиграл в марте 2025 года против Сеула Салами.
Константин Довбыщенко совсем скоро вернется в ринг. Следующий бой украинский хевивейтер проведет в Германии.
Константин Довбыщенко узнал имя следующего соперника. Оппонентом украинца стал известный боксер из Сербии, сообщает 24 канал со ссылкой на LuckyPunch.
Читайте также Звездный украинский боксер узнал имя следующего соперника: когда состоится бой
С кем будет драться Довбыщенко
Украинский супертяжеловес сразится против Санела Хасановича. Ранее сербский боксер был спарринг-партнером Александра Усика.
Хасанович помогал украинскому чемпиону готовиться к первому поединку против Тайсона Фьюри. Теперь серб попробует силы против другого украинского боксера.
Обратите внимание! Бой между Константином Довбыщенко и Санелом Хасановичем запланирован на 10 мая. Место проведения поединка немецкий Потсдам на арене "MBS Arena".
Сейчас Константин Довбыщенко имеет серию из четырех поражений подряд. Последний раз украинский боксер дрался в марте 2025 года, уступив единогласным решением судей Сеулу Салами.