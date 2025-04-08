Украинский боксер сразится против бывшего спарринг-партнера Усика: дата боя

Константин Довбыщенко совсем скоро вернется в ринг. Следующий бой украинский хевивейтер проведет в Германии.

Константин Довбыщенко узнал имя следующего соперника. Оппонентом украинца стал известный боксер из Сербии, сообщает 24 канал со ссылкой на LuckyPunch.

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С кем будет драться Довбыщенко

Украинский супертяжеловес сразится против Санела Хасановича. Ранее сербский боксер был спарринг-партнером Александра Усика.

Хасанович помогал украинскому чемпиону готовиться к первому поединку против Тайсона Фьюри. Теперь серб попробует силы против другого украинского боксера.

Обратите внимание! Бой между Константином Довбыщенко и Санелом Хасановичем запланирован на 10 мая. Место проведения поединка немецкий Потсдам на арене "MBS Arena".

Сейчас Константин Довбыщенко имеет серию из четырех поражений подряд. Последний раз украинский боксер дрался в марте 2025 года, уступив единогласным решением судей Сеулу Салами.