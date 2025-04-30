Боксер, устроивший схватку, отказался от титульного боя: что произошло

Бой между Джареллом Миллером и Фабио Уордли был запланирован на 7 июня 2025 года. Встреча за титул временного чемпиона мира WBA в хевивейте должна была состояться в английском Ипсвиче.

За месяц до поединка стало известно об отмене встречи. Джарелл Миллер решил отказаться от боя против Фабио Уордли, сообщает 24 Канал со ссылкой на EverythingBoxing.

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Кто может заменить Миллера

Пока неизвестно, чем руководствовался американский боксер, когда принимал решение относительно данного противостояния. Предполагается версия, что Миллер мог иметь предварительную договоренность о бое с Деонтеем Уайлдером, о котором он неоднократно выражал желание выйти в один ринг.

Промоутер Фрэнк Уоррен, который работает с Уордли, находится в поисках нового соперника для своего клиента. Сообщается, что среди потенциальных кандидатов есть имя хорвата Филиппа Хрговича, который 5 апреля 2025 победил Джойса.

К слову. Фабио Уордли имеет в своем активе 18 победных боев (17 – нокаутом) при одной ничьей в 19-ти встречах. Зато Джарелл Миллер одержал 26 побед (22 – нокаутом), потерпел одно поражение и расписал две мировые в 29-ти поединках.

Не исключено, что бой может потерять статус титульного из-за отказа Миллера. WBA может отказаться санкционировать следующий поединок Уордли.

Напомним, что Миллер стал виновником конфликта с Уордли после пресс-конференции. Джарелл пообщался с тогда еще будущим соперником на повышенных тонах, после чего пытался ударить Фабио. За что был жестко наказан, а получил от Британского боксерского совета предупреждение на будущее.