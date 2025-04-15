Боксера из США, который устроил стычку перед боем, наказали: жесткий ультиматум на будущее
- Джарелл Миллер потерял часть гонорара за бой против Фабио Уордли из-за конфликта перед поединком.
- Британский боксерский совет предупредил Миллера о возможных дисциплинарных мерах в случае повторения подобных инцидентов.
- Бой между Миллером и Уордли состоится 7 июня 2025 года в Ипсвиче за титул временного чемпиона мира WBA в хэвивейте.
- Перед боем Уордли имеет 18 побед (17 нокаутом), а Миллер - 26 побед (22 нокаутом) с одним поражением.
Уже 7 июня 2025-го года Джарелл Миллер и Фабио Уордли проведут лобовую встречу. Накануне боксеры пообщались с прессой, которое закончилось скандалом.
Все началось со словесной перепалки между боксерами, которая едва не закончилась дракой. Охрана была на по готовы и вовремя вмешалась в конфликт.
К теме Боксеры устроили словесную перепалку перед титульным боем: скандальное видео
Наказание для Миллера
Однако Джареллу Миллеру таки удалось дотянуться до лица Фабио Уордли.
Теперь 36-летнего американского боксера настигло наказание за подобное поведение. Из-за этого поступка Миллер потеряет часть гонорара за бой против Уордли. Такое решение о наказании принял Британский боксерский совет (BBBofC), информирует 24 Канал со ссылкой на The Ring.
Кроме этого Миллеру сделали предупреждение на будущее. Если еще раз что-то подобное повторится, то наказание может быть не только в финансовом виде.
Пожалуйста, сообщите команду господина Миллера, что его дальнейшее поведение будет находиться под наблюдением. Любое повторение инцидента может привести к запрету на выступления в Великобритании, а также к дисциплинарным мерам и возможному штрафу,
– говорится в заявлении.
Отметим, что Уордли и Миллер проведут бой на стадионе "Portman Road Football Ground" в английском Ипсвиче. На кону будет стоять титул временного чемпиона мира по версии WBA в хевивейте.
Накануне поединка Фабио Уордли выиграл 18 боев (17 – нокаутом) при одной ничьей в 19-ти встречах. В то же время у Джарелла Миллера 26 побед (22 – нокаутом) и пока единственное поражение и две мировых в 29-ти поединках.