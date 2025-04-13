Звездный боксер в ярком стиле уничтожил соперника в объединительном бою: видео

Джарон Эннис провел объединительный поединок в Атлантик-Сити, США. Соперником американца стал литовский боксер Эймантас Станионис.

Обладатель титула IBF дрался против чемпиона мира по версии WBA. Эннис в ярком стиле досрочно одолел Станисиоса и объединил пояса, сообщает 24 канал со ссылкой на DAZN.

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Полная доминация Энниса

В первом раунде Джарон Эннис работал вторым номером. Однако это ему не мешало разбивать натиск соперника. Американец проводил великолепные комбинации и собирал очки.

Впоследствии Эймантас Станионис снизил темп, ведь сказалась усталость. Джарон Эннис заставил литовского боксера выдохнуться. Впоследствии Станионис снова пошел вперед, но американец наказывал его контрпанчами.

В завершение шестого раунда Станионис оказался в нокдауне. Эннис провел серию ударов по корпусу и апперкотов, что заставило Эймантаса "взять колено". После перерыва угол литовца решил прекратить бой. В итоге победа Джарона.

Великолепная комбинация от Энниса: смотрите видео

Напомним, что Джарон Эннис остается непобежденным в профессиональном ринге. На счету американского боксера 33 победы (29 – нокаутом) и 1 бой не состоялся.