"Надеру ему задницу": известный супертяж бросил одиозный вызов Усику

Американский боксер Джаррелл Миллер пополнил список дерзких бойцов, которые бросали вызов Александру Усику. Известный супертяж еще и сделал заявление о победе над непобедимым украинцем.

36-летний боксер из США высоко оценивает свои возможности в ринге. Джаррелл Миллер назвал сразу несколько преимуществ над Александром Усиком, пишет 24 Канал со ссылкой на ES News.

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Еще один дерзкий вызов

Американский боксер заявил, что после хорошей подготовки мог бы победить чемпиона мира.

Я больше, сильнее, выбрасываю больше ударов, я агрессивнее, у меня лучше подбородок, я выносливее. Дело в том, что я был самым страшным супертяжем на протяжении многих лет. Мой удар, моя выносливость, то, как я выхожу вперед. Я готовлюсь. Если я проведу полный тренировочный лагерь, то я надеру задницу Усику. Сто процентов,

– заявил Миллер.

Отметим, что Миллер в последний раз выходил в ринг летом 2024-го года, когда расписал неожиданную ничью с Энди Руизом в андеркарде вечера бокса Теренс Кроуфорд – Исраил Мадримов: 116-112 в пользу Миллер и дважды 114-114.

В профессионалах Джаррелл провел уже 29 боев, в которых одержал 26 побед (22 – нокаутом), а также потерпел одно поражение. То единственное пока фиаско американцу нанес Даниэль "Динамит" Дюбуа (23 декабря 2023-го года).

Напомним, что Усик до сих пор ждет официального объявления своего следующего соперника. Вероятно, до конца 2025-го года Александр проведет реванш с Дюбуа, на кону которого будет стоять пояс "абсолюта" в хевивейте.